rozarin

Алена Романова rozarin

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Помощник администратора . копирайтер

                         Ф. И. О.                  РОМАНОВА  АЛЁНА БОРИСОВНА

                                                22 сентября 1977 г. р.

                                                [email protected] 

                                                Винницкая обл.,  Украина 

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Я хочу работать с теми людьми, которые развивают свое дело, свой собственный бизнес. Моя мечта, - расти и развиваться в компании таких людей.

 Уверенный пользователь ПК,  умею пользоваться пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), а также другими офисными программами , прекрасно умею работать в Internet и с электронной почтой.

Образование 

оператор компьютерного набора ( бухгалтер, администратор ). Работала 3 года администратор - управляющей в салоне красоты и бар- ресторана.  Сейчас в поиске работы в интернете. 

Личные качества

ответственная , умею работать с материалом,  широкий кругозор ,  наличие личной точки зрения на определенные вопросы , наличие чувства юмора, без вредных привычек.

Есть огромное желание учиться и развиваться , желательно на постоянной основе.