Помощник администратора . копирайтер

Ф. И. О. РОМАНОВА АЛЁНА БОРИСОВНА

22 сентября 1977 г. р.

[email protected]

Винницкая обл., Украина

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Я хочу работать с теми людьми, которые развивают свое дело, свой собственный бизнес. Моя мечта, - расти и развиваться в компании таких людей.

Уверенный пользователь ПК, умею пользоваться пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), а также другими офисными программами , прекрасно умею работать в Internet и с электронной почтой.

Образование

оператор компьютерного набора ( бухгалтер, администратор ). Работала 3 года администратор - управляющей в салоне красоты и бар- ресторана. Сейчас в поиске работы в интернете.

Личные качества

ответственная , умею работать с материалом, широкий кругозор , наличие личной точки зрения на определенные вопросы , наличие чувства юмора, без вредных привычек.

Есть огромное желание учиться и развиваться , желательно на постоянной основе.