rozhkowalex

Аналитика/Финансы
Возраст: 21 год
Образование: Высшее (Магистрант)
Специализация: Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности
Опыт работы: более 2 лет в банковской сфере.
Направление деятельности: продуктолог/аналитик
Hard Skills: Excel, Power Point, English (Pre-Intermediate).
Готов взяться за работу, связанную с обработкой больших неструктурированных объемов данных, формированию сводных таблиц, визуализацией, составлением презентаций.Большие объемы не пугают. Нацелен на долгосрочное сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!