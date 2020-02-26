rozhkowalex

Аналитика/Финансы

Возраст: 21 год

Образование: Высшее (Магистрант)

Специализация: Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности

Опыт работы: более 2 лет в банковской сфере.

Направление деятельности: продуктолог/аналитик

Hard Skills: Excel, Power Point, English (Pre-Intermediate).

Готов взяться за работу, связанную с обработкой больших неструктурированных объемов данных, формированию сводных таблиц, визуализацией, составлением презентаций.Большие объемы не пугают. Нацелен на долгосрочное сотрудничество!