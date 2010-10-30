требуется переводчик 200-300 страниц в месяц с украинского на русский. жду предложений
- Переводы56 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
нужно перевести 10 страниц политологического текста с арабского на русский. жду предложений по цене. оплата по вестерну или контакту.Переводы10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
нужно для научного сайта периодически переводить тексты законов и конституций. ожидаю ценник 2,5 доллара за 1800 знаков. если цена кажется маленькой то сообщаю что в месяц нужно переводить минимум 150 страниц. оплата по вестерну или ...Переводы23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
для научных целей необходимо перевести польскую конституцию 1791 года. она переведена на русский только частично. объем страниц 20. скан есть. жду предложений по ценнику. оплату естественно гарантирую. внимание: оплата только по вестерну или контакту. вебмани ...Переводы11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно для научных целей и научного сайта перевести решение конституционного суда молдовы от 20.09.2011. объем 3 странички, хотелось бы ценник вопроса 3 доллара за 1800 знаков. жду предложений. сейчас пока выслать текст не могу, решение ...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо перевести с иврита проект конституции израиля для научной работы. проект официальный, кнессета. жду предложения с ценой. в теме письма указывать проект.Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Приветствую. у меня есть базовый сайт www.constitutions.ru. там можно посмотреть и другие по ссылкам. для моих научных сайтов мне нужны иногда переводы с английского языка. тематика юридическая. конституций стран мира например, различные официальные государственные документы ...Переводы11 заявокЗакрыт13 лет назад