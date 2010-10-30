rpashkov

Роман Пашков rpashkov

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Перевод с арабского на русский

    $50

    нужно перевести 10 страниц политологического текста с арабского на русский. жду предложений по цене. оплата по вестерну или контакту.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с английского на русский

    $2500

    нужно для научного сайта периодически переводить тексты законов и конституций. ожидаю ценник 2,5 доллара за 1800 знаков. если цена кажется маленькой то сообщаю что в месяц нужно переводить минимум 150 страниц. оплата по вестерну или ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с польского

    $100

    для научных целей необходимо перевести польскую конституцию 1791 года. она переведена на русский только частично. объем страниц 20. скан есть. жду предложений по ценнику. оплату естественно гарантирую. внимание: оплата только по вестерну или контакту. вебмани ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с молдавского

    $50

    Нужно для научных целей и научного сайта перевести решение конституционного суда молдовы от 20.09.2011. объем 3 странички, хотелось бы ценник вопроса 3 доллара за 1800 знаков. жду предложений. сейчас пока выслать текст не могу, решение ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с иврита

    $250

    Необходимо перевести с иврита проект конституции израиля для научной работы. проект официальный, кнессета. жду предложения с ценой. в теме письма указывать проект.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводы с английского на русский

    $2500

    Приветствую. у меня есть базовый сайт www.constitutions.ru. там можно посмотреть и другие по ссылкам. для моих научных сайтов мне нужны иногда переводы с английского языка. тематика юридическая. конституций стран мира например, различные официальные государственные документы ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад