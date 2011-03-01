$250
Требуется создать по любому шаблону на выбор разработчика сайта-визитки из нескольких страниц. Тематика сайта - оказание юридических услуг.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Требуется создать по любому шаблону на выбор разработчика сайта-визитки из нескольких страниц. Тематика сайта - оказание юридических услуг.
Создание сайта-обменника электронных валют. Нужен человек с хорошим знанием английского (чтение технической документации), обязательно с опытом безопасной интеграции платежных систем (Webmoney, Liberty Reserve). Дизайн ваш или нет, не принципиально. Бюджет обсуждаем, ...
Требуется создать по wordpress или иному шаблону на выбор разработчика сайта-визитки из нескольких страниц. Тематика сайта - оказание юридических услуг и услуг по сопровождению бизнеса.