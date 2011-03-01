rpc

Сергей rpc

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта-визитки

    $250

    Требуется создать по любому шаблону на выбор разработчика сайта-визитки из нескольких страниц. Тематика сайта - оказание юридических услуг.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обменник электронных валют

    Создание сайта-обменника электронных валют. Нужен человек с хорошим знанием английского (чтение технической документации), обязательно с опытом безопасной интеграции платежных систем (Webmoney, Liberty Reserve). Дизайн ваш или нет, не принципиально. Бюджет обсуждаем, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется создать по wordpress или иному шаблону на выбор разработчика сайта-визитки из нескольких страниц. Тематика сайта - оказание юридических услуг и услуг по сопровождению бизнеса.

    WordPress
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта-визитки
Очень оперативное согласование условий работы, такая же оперативная оплата. Исключительно положительный отзыв. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничество оставило только приятные впечатления. Работа выполнена качественно, в срок, особенно порадовал оригинальный дизайн в точности с желаемым вариантом.
Ответный отзыв