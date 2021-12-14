Копирайтинг

Приветствую, меня зовут ЮрийКакие услуги я могу предложить Вам? К примеру:написание оригинальных текстов и статей;адаптация текста;повышение оригинальности;рерайт с нескольких источников;написание продающих текстов и описаний товаров на различных площадках;написание текстов на русском и украинском, перевод и адаптация материала с английского;перевод информации из аудио формата в печатный, а также расшифровка текста с фото;рерайт от 500 гр (1000р) копирайт от 700 гр (1500р) Стоимость конкретной работы обсуждается индивидуально, можем договориться но давайте будем благоразумны, 5 рублей за 1000 символов - это не плата :) связаться можно в Телеграме, ВК или же по почтеrpc_wk(@mail.ru)