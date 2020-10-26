rruudakov_rv

Рудаков Роман Викторович.

27 лет.Незаконченное высшее образование НИУ ВШЭ г.Пермь. Менеджмент, Логистика.

С2013 года по 2020 работал организатором мероприятий в компании ВолгаWolga.

Обязанности:Организация мероприятий для туристов на борту теплохода, проведение взрослых и детских программ.Ведение радиоэфиров, который включает в себя различные объявления, путевую информацию, а также развлекательные блоки (викторины, поздравления, песни по заявкам и тд.)

Дикцию, голос и грамотность можно прослушать по ссылке ниже.В качестве хобби переозвучивал мультфильмы (ссылку так же прикрепляю)

О себе:Общителен, харизматичен, коммуникабелен, высоко стрессоустойчив) Открыт всему новому и готов к стажировке :)Буду рад любым предложениям.