rsdnu

Александр rsdnu

 
41 годУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Katena13
36 летСША
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$300
0 баллов
10 лет назад
Сайт грузового такси
Создалось такое впечатление, что заказчик сам не знает что хочет!!! В течении месяцев двух мною было сделано n-количество правок а заказчику все не так, хотя пишет что "результатом незаконченной выполненной работы я остался доволен"! Что я могу сказать ГЕНИАЛЬНО!!)) И оплату я получила только в размере 200$ за главную страницу которую заказчик принял, а вот второстепенные страницы заказчик упорно не принимал и каждый раз придумывал по-другому и не скажешь новые правки! И еще хочу добавить, что вот этот отрицательный отзыв написан сейчас спустя несколько месяцев как я сознательно перестала общаться с этим человеком!! А еще говорите про быстроту моих ответов! Так что желаю найти вам ОЧЕНЬ терпеливого дизайнера, который продолжит реализацию вашего проекта!
К сожалению работа не была закончена. Катерина пропала бесследно. Пытался писать на протяжении долгого времени - но ответа НЕТ, хотя другие оставляют отзывы (значит продолжает работать) А результатом незаконченной выполненной работы я остался доволен. Видимо моя щепетильность к результату работы вызвала у Екатерины непреодолимое желание со мной не общаться. Претензий с ее стороны не разу не было. Замечу, от ТЗ я не отходил. ПЛЮСы дизайнера: - чувство вкуса и желание угодить, работы действительно хорошие МИНУСы дизайнера: - Катерина отказывается общатся как-то еще кроме электронной почты (ответы приходится ждать иногда больше суток, а хотелось бы получать общение в течении часа); - Может взять и пропасть, без претензий и конфликтов с заказчиком. Просто РАЗ и все. ПРОПАЛА. А ты жди.
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