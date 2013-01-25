Создалось такое впечатление, что заказчик сам не знает что хочет!!! В течении месяцев двух мною было сделано n-количество правок а заказчику все не так, хотя пишет что "результатом незаконченной выполненной работы я остался доволен"! Что я могу сказать ГЕНИАЛЬНО!!)) И оплату я получила только в размере 200$ за главную страницу которую заказчик принял, а вот второстепенные страницы заказчик упорно не принимал и каждый раз придумывал по-другому и не скажешь новые правки! И еще хочу добавить, что вот этот отрицательный отзыв написан сейчас спустя несколько месяцев как я сознательно перестала общаться с этим человеком!! А еще говорите про быстроту моих ответов! Так что желаю найти вам ОЧЕНЬ терпеливого дизайнера, который продолжит реализацию вашего проекта!