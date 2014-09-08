rshar

Роман rshar

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Javascript специалист на разработку монетизации Chrome расширения

    Ищется javascript специалист на разработку монетизации Chrome расширения. В планах: 1)замена рекламных блоков на свои 2)открытие новой вкладки по условию 3)встраивание рекламного блока в поиск google ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Админ панель на Angular или React

    $500

    Админ панель для бекенда (не сайта). Либо делать с нуля (любой фреймворк) , либо доработать существующую на Angular (смотря что дешевле) Начали делать админ-панель на Angular с фрилансером, на каком-то этапе ...

    Angular
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Панель управления (админка) на Bootstrap

    Прошу в откликах писать цену и срок разработки. И ссылки на похожие выполненные проекты, если есть. Требуется сделать панель управления на Bootstrap. На чем делать - не так важно. Сам шаблон: https://themeforest.net/item/metronic-responsive-admin-dashboard-template/4021469 ...

    Bootstrap
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Панель управления (CMS)

    Требуется разработать панель управления. Желательно сделать на Qor (или предложите ваш вариант). Шаблон дизайна можем купить отдельно. https://getqor.com/en Есть 2 типа партнеров - Publishers и Adverts.У партнеров Publishers есть фиды ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • DevOps (по проектно)

    У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие. Ищем Devops инженера. Первые задачи будут по проектными, ...

    CentOS
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипты для лендинга

    Лендинг написан на php1) Сделать скрипт для лендинга по ротации изображений и заголовкой в зависимости от исходных данных юзера. Например пользователям, пришедшим с &amp;ad_id=4562758 в строке, нужно показывать картинку номер 1, в заголовке ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • OpenCart 2.0.3.1 : Доработать корзину и карточку товара для магазина

    Доработать корзину и карточку товара для магазина на OpenCart Version 2.0.3.1 сайт: bambook-store.ru корзина писалась с нуля под наши требования, но не доведена до конца до ума. Спиоск доработок размещен ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • OpenCart - доработка интернет магазина

    http://bambook-store.ru/ 1) сделать бесплатную доставку от определенной суммы. по Москве любым способ доставки, оплата при получении. По РФ по предоплате (Робокасса). И возможность менять эти условия. 2) поменять название кнопки "партнерам" ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Лендинги без прокрутки (дизайн либо под ключ)

    $250

    Нужно 7 однотипных лендингов, отличающихся только фоном и заголовками и текстом предложения по цене. Макет в приложении. Картинка должна передавать атмосферу места: Тайланд, Турция, Египет, Италия, Китай, Вьетнам, ОАЭ. На картинке обязательно присутствие людей, в ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать лендинг (точь в точь по макету)

    $100

    исходный лендинг: sunrise-property.com/1 ничего придумывать не нужно, только переделать его под эти 2 шаблоны. В итоге нужно 2 лендинга согласно макетам по существующему дизайну. Сразу пишите сколько будет стоить. и по времени ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продающий одностраничник / Landing page

    Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта. Эталон того, что мне хотелось бы видеть: bistromaster.ru/ Желательно чтобы дизайнер знал о стандартах БМ. Сайт должен быть продающим. ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа учета персонала

    $100

    Необходимо разработать программу учета персонала, подробности в ТЗ как свой черновой набросок прилагаю форму в Excel Прошу сразу писать ориентировочную стоимость при отклике.

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под ключ

    $1000

    Необходимо сделать сайт-визитку с дополнительным функционалом (описан в ТЗ). http://pandoragroup.ru/ - как пример сайта, который понравился, анимация не обязательна. На чем его лучше делать, можно ли использовать готовые шаблоны для ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад