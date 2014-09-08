Ищется javascript специалист на разработку монетизации Chrome расширения. В планах: 1)замена рекламных блоков на свои 2)открытие новой вкладки по условию 3)встраивание рекламного блока в поиск google ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Админ панель для бекенда (не сайта). Либо делать с нуля (любой фреймворк) , либо доработать существующую на Angular (смотря что дешевле) Начали делать админ-панель на Angular с фрилансером, на каком-то этапе ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 года назад
Прошу в откликах писать цену и срок разработки. И ссылки на похожие выполненные проекты, если есть. Требуется сделать панель управления на Bootstrap. На чем делать - не так важно. Сам шаблон: https://themeforest.net/item/metronic-responsive-admin-dashboard-template/4021469 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать панель управления. Желательно сделать на Qor (или предложите ваш вариант). Шаблон дизайна можем купить отдельно. https://getqor.com/en Есть 2 типа партнеров - Publishers и Adverts.У партнеров Publishers есть фиды ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие. Ищем Devops инженера. Первые задачи будут по проектными, ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Лендинг написан на php1) Сделать скрипт для лендинга по ротации изображений и заголовкой в зависимости от исходных данных юзера. Например пользователям, пришедшим с &ad_id=4562758 в строке, нужно показывать картинку номер 1, в заголовке ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доработать корзину и карточку товара для магазина на OpenCart Version 2.0.3.1 сайт: bambook-store.ru корзина писалась с нуля под наши требования, но не доведена до конца до ума. Спиоск доработок размещен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $180
Лиицензии нет, желательно каким то образом сделать на ломанном битриксе. Переделываем сайт bambook-store.ru на новый дизайнИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
http://bambook-store.ru/ 1) сделать бесплатную доставку от определенной суммы. по Москве любым способ доставки, оплата при получении. По РФ по предоплате (Робокасса). И возможность менять эти условия. 2) поменять название кнопки "партнерам" ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно 7 однотипных лендингов, отличающихся только фоном и заголовками и текстом предложения по цене. Макет в приложении. Картинка должна передавать атмосферу места: Тайланд, Турция, Египет, Италия, Китай, Вьетнам, ОАЭ. На картинке обязательно присутствие людей, в ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
исходный лендинг: sunrise-property.com/1 ничего придумывать не нужно, только переделать его под эти 2 шаблоны. В итоге нужно 2 лендинга согласно макетам по существующему дизайну. Сразу пишите сколько будет стоить. и по времени ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта. Эталон того, что мне хотелось бы видеть: bistromaster.ru/ Желательно чтобы дизайнер знал о стандартах БМ. Сайт должен быть продающим. ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать программу учета персонала, подробности в ТЗ как свой черновой набросок прилагаю форму в Excel Прошу сразу писать ориентировочную стоимость при отклике.Базы данных13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо сделать сайт-визитку с дополнительным функционалом (описан в ТЗ). http://pandoragroup.ru/ - как пример сайта, который понравился, анимация не обязательна. На чем его лучше делать, можно ли использовать готовые шаблоны для ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт12 лет назад