Занимаюсь разработкой, поддержкой, a также обновлением и доработкой уже существующих сайтов
- ведение высоконагруженных и простых проектов
- умение оптимизировать чужой код
- разработка нестандартных решений
- анализ и улучшение производительности сайта/сервера
сертифицированный специалист и бизнес-партнер "1C-Битрикс"
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=5317959
Проф. навыки: PHP, CSS, HTML, jquery(ajax), ООП
Фреймворки: Laravel, Yii, /Bitrix framework
Контроль версий: Git, Mercurial
Базы данных: mySQL / postgreSQL / mongoDB
CMS: 1С-Битрикс, WP и др.
Подробнее только связавшись со мной:
Skype: rainset29
Phone: 8 (351) 248-12-67
ICQ: 772230
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