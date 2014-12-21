Занимаюсь разработкой, поддержкой, a также обновлением и доработкой уже существующих сайтов

- ведение высоконагруженных и простых проектов

- умение оптимизировать чужой код

- разработка нестандартных решений

- анализ и улучшение производительности сайта/сервера

сертифицированный специалист и бизнес-партнер "1C-Битрикс"

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=5317959

Проф. навыки: PHP, CSS, HTML, jquery(ajax), ООП

Фреймворки: Laravel, Yii, /Bitrix framework

Контроль версий: Git, Mercurial

Базы данных: mySQL / postgreSQL / mongoDB

CMS: 1С-Битрикс, WP и др.

Подробнее только связавшись со мной:

Skype: rainset29

Phone: 8 (351) 248-12-67

ICQ: 772230