Работаю программистом цеха связи крупного химического предприятия.

Занимаюсь разработкой локальных и сетевых баз данных, корпоративных вэб-приложений.

Мимоходом пишу для себя небольшие прикладные программки (органайзер, каталогизатор, прозрачные часы с шедуллером и прочее).

Также среди наработок есть такие программные продукты, как

-анализатор содержимого блока фискальной памяти для разных типов кассовых аппаратов (FREdit) с поддержкой плагинов типов ККМ.

-разбор и импорт в базу данных файлов тарификации мобильных операторов с аналитикой и генерацией гибконастаиваемых отчетов

-"АвтоСклад" - складская база для автомагазина - владелец был очень доволен - ему не пришлось ломать голову над 1С

и многое другое.

Образование высшее.

Увлекся программированием ещё в школе. Неоднократно участвовал в олимпиадах по программированию, за первые места в которых был впоследствии принят без экзаменов в Пермский политех.