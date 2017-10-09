Архитектор, дизайнер, индустриальный дизайнер, специалист по Adobe Photoshop и 3d визуализации

Всем привет. Меня зовут Роман и я дипломированный архитектор. Характер выполняемой мной работы достаточно обширный: от самостоятельного проектирования до 3d визуализации и различных графических проектов. Буду рад сотрудничать с Вами!

Также обладаю отличным знанием английского языка (fluent), могу выполнять различные переводы. Как аспирант, имею большой опыт в написании статей на русском и английском.