Архитектор, дизайнер, индустриальный дизайнер, специалист по Adobe Photoshop и 3d визуализации
Всем привет. Меня зовут Роман и я дипломированный архитектор. Характер выполняемой мной работы достаточно обширный: от самостоятельного проектирования до 3d визуализации и различных графических проектов. Буду рад сотрудничать с Вами!
Также обладаю отличным знанием английского языка (fluent), могу выполнять различные переводы. Как аспирант, имею большой опыт в написании статей на русском и английском.
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Портфолио
- Дизайн интерьера съемных аппартаментов, Дэнвер, US170 просмотров
- Размещение лейблов и коррекция изображений182 просмотра
- Дизайн корпуса USB- устройства222 просмотра
- Музейно-рекреационный комплекс245 просмотров
- Обложка книги "Eight Neapolitan plays"155 просмотров
- Конкурсный проект183 просмотра
- Многофункциональный развлекательный комплекс168 просмотров
- Концепция модульных квартир170 просмотров
- Кафе "Полиглот", г.Саратов201 просмотр
- R&D и инженерный центр FANUC204 просмотра