Разработка на C\C++, C#, Python, Java
- Прикладное ПО под Windows и Linux: C\C++ (Qt, GTK), Java (Swing, JavaFX), C# (WPF, WinForms).
- Разработка системного ПО под ОС Linux.
- Разработка под веб (Python, PHP, Javascript).
- Геймдев: OpenGL3.0+ (OpenGL ES), LibGDX, Love2D.
e-mail: [email protected]
GitHub: github.com/alexeyden
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Хороший программист, всегда на связи, не боится отказываться от стандартных внутриязыковых "универсальных" модулей и писать всё с нуля для увеличения скорости работы программы и уменьшения требований к ресурсам. Да, очевидно, что за указанные 4 дня проект не был реализован безошибочно, но была прислана первая версия программы на тестирование, которая номинально соответствовала техническому заданию. Вся дальнейшая работа уже была направлена на устранение некоторых недочётов и несовпадений в представлениях заказчика и исполнителя, которые без общения не решить. Как итог: заказчик доволен, при необходимости обратимся ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Для общения по заданию и тестирования был выделен сотрудник, который оперативно и компетентно отвечал на вопросы по ТЗ и уточнял детали. В ходе работы стало ясно, что со сроками я не успеваю, к чему заказчик отнесся с пониманием и выделил дополнительное время на доработку. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
$6
10 баллов
9 лет назад
Всё ок, выполнил по тз, сделал быстро, после необходимости добавить дополнительную фичу помог.
Ответный отзыв
Все окей, никаких претензий. Хороший заказчик.