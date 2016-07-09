rtgbnm

Алексей rtgbnm

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка на C\C++, C#, Python, Java
  • Прикладное ПО под Windows и Linux: C\C++ (Qt, GTK), Java (Swing, JavaFX), C# (WPF, WinForms).
  • Разработка системного ПО под ОС Linux.
  • Разработка под веб (Python, PHP, Javascript).
  • Геймдев: OpenGL3.0+ (OpenGL ES), LibGDX,  Love2D.
Интересны проекты, связанные с компьютерной графикой, системным программированием под Linux\Unix, микроконтроллерами и встраиваемыми системами. Проекты из данных областей готов делать со скидкой.

                                                                                                                                               

e-mail: [email protected]

GitHub: github.com/alexeyden

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Отзывы заказчиков

otfrostok
Алексей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Скетч для Arduino
Хороший программист, всегда на связи, не боится отказываться от стандартных внутриязыковых "универсальных" модулей и писать всё с нуля для увеличения скорости работы программы и уменьшения требований к ресурсам. Да, очевидно, что за указанные 4 дня проект не был реализован безошибочно, но была прислана первая версия программы на тестирование, которая номинально соответствовала техническому заданию. Вся дальнейшая работа уже была направлена на устранение некоторых недочётов и несовпадений в представлениях заказчика и исполнителя, которые без общения не решить. Как итог: заказчик доволен, при необходимости обратимся ещё.
Отличный заказчик. Для общения по заданию и тестирования был выделен сотрудник, который оперативно и компетентно отвечал на вопросы по ТЗ и уточнял детали. В ходе работы стало ясно, что со сроками я не успеваю, к чему заказчик отнесся с пониманием и выделил дополнительное время на доработку. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
landt
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Добавление функционала в opengl glut программу на с++
Всё ок, выполнил по тз, сделал быстро, после необходимости добавить дополнительную фичу помог.
Все окей, никаких претензий. Хороший заказчик.
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