Хороший программист, всегда на связи, не боится отказываться от стандартных внутриязыковых "универсальных" модулей и писать всё с нуля для увеличения скорости работы программы и уменьшения требований к ресурсам. Да, очевидно, что за указанные 4 дня проект не был реализован безошибочно, но была прислана первая версия программы на тестирование, которая номинально соответствовала техническому заданию. Вся дальнейшая работа уже была направлена на устранение некоторых недочётов и несовпадений в представлениях заказчика и исполнителя, которые без общения не решить. Как итог: заказчик доволен, при необходимости обратимся ещё.