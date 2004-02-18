Профессиональный графический дизайнер. Опыт работы 5 лет. Качественно и по доступным ценам.

О СЕБЕ

Профессиональный графический дизайнер. Опыт работы 5 лет.

Качественно и по доступным ценам.

УСЛУГИ

В спектр моих услуг входит:

-Создание логотипа

-Создание аватарки/баннера

-Создание оверлея

-Создание афиши

-Создание обложки

-Создание превью

-Фоторедакция

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Работаю по предоплате. На первый заказ беру предоплату 50%, далее 100%.

Стоимость обсуждается индивидуально, зависит от услуги и сложности ее исполнения.

ОПЛАТА

Оплату принимаю на такие платежные системы как: Qiwi, Сбер,

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КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?

Связаться со мной можно через Telegram: rtotheutothestothet