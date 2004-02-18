Профессиональный графический дизайнер. Опыт работы 5 лет. Качественно и по доступным ценам.
О СЕБЕ
Профессиональный графический дизайнер. Опыт работы 5 лет.
Качественно и по доступным ценам.
УСЛУГИ
В спектр моих услуг входит:
-Создание логотипа
-Создание аватарки/баннера
-Создание оверлея
-Создание афиши
-Создание обложки
-Создание превью
-Фоторедакция
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работаю по предоплате. На первый заказ беру предоплату 50%, далее 100%.
Стоимость обсуждается индивидуально, зависит от услуги и сложности ее исполнения.
ОПЛАТА
Оплату принимаю на такие платежные системы как: Qiwi, Сбер,
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КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?
Связаться со мной можно через Telegram: rtotheutothestothet
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