Разроботка сайтов

Здравствуйте.

Меня зовут Виктория, я разрабатываю сайты с уникальным дизайном на платформе Тильда, делаю как простые лендинги, так и многостраничные сайты и интернет-магазиныСтоимость лендинга от 4 до 6 тыс. руб., интернет-магазина от 7 до 12 тыс. руб., многостраничного сайта от 8500 до 13 тыс. руб. в зависимости от сложности, количества zero блоков и анимацииРазработаю для вас в подарок визитку или логотип для вашего сайта☺️Ниже прикреплю свои работыБуду рада сотрудничеству!