ru99travel

Вячеслав Рункевич ru99travel

 
55 летРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Сделать чертежи 6 шт.
Сотрудничеством с Вячеславом остался доволен! Задача была поставлена четко, оплата в срок. Рекомендую Вячеслава, как ответственного и порядочного заказчика!
Работа с Иваном оставила очень хорошие впечатления. Качество, скорость выполнения работы, коммуникация - все на высшем уровне. Спасибо.
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