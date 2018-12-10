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Вячеслав Рункевич
ru99travel
ru99travel
55 лет
Россия
/
Калининград
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Сделать чертежи 6 шт.
см. прикрепленные файлы
Чертежи и Схемы
1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Иван
ivanmkh
35 лет
Украина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
58 отзывов
$46
10 баллов
5 лет назад
Сделать чертежи 6 шт.
Сотрудничеством с Вячеславом остался доволен! Задача была поставлена четко, оплата в срок. Рекомендую Вячеслава, как ответственного и порядочного заказчика!
Работа с Иваном оставила очень хорошие впечатления. Качество, скорость выполнения работы, коммуникация - все на высшем уровне. Спасибо.
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Отзывы фрилансеров
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