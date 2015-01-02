rualterego

Создание сайтов любой сложности ‹•› Индивидуальный подход к дизайну ‹•› Ведение блогов ‹•› Создание видеороликов

Создание видеороликов и сайтов под ключ на CMS AVE.CMS, Joomla, OpenCart, PrestaShop, уникальный дизайн любой сложности и стиля.

Продающие магазины и красивые Landing Page, респонсивный дизайн и сайты.

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.

Возможна оплата по наличному и безналичному расчету, а так же выбор с какой юр. формой работать: "ООО / ИП / Физ.лицо"

Большой приоритет сложным, трудоемким и нестандартным проектам.

НАВЫКИ

›› Дизайн / Графика / Фотография: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw / Lightroom /

›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / ActionScript 2.0 /

›› Работа с базой данных: / MySQL /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /

›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /

›› Видео: / Adobe After Effects / Final cup pro / Sony Vegas /

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ / CMS

›› AVE.CMS : / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /

›› Data Life Engine: / сайты визитки / новостные сайты / блоги /

›› OpenCart: / интернет магазины /

›› PrestaShop: / интернет магазины /

›› Joomla — / сайты визитки / новостные сайты /

›› WordPress — / сайты визитки / блоги /

›› LiveStreet CMS — / блого-социальные сети / блоги /

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В конкурсах не участвуем.

2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%. Возможно заключение договора с ЮР.лицом .

2.1 Предоплата не возвращается! Но в некоторых случаях (по договоренности) возможен возврат предоплаты, но не более 50%.

3. Работаем 6 дней в неделю.

3.1 В сети бываем с 09:00 по Московскому времени. При этом есть круглосуточная связь посредством Skype, Viber, тел. для срочной поддержки или критичного случая.

3.2 Рабочий день с 8.30 — 21.30. Суббота неполный день.

3.3 При срочном заказе нарушаем пункт 3.2 и работаем до 24ч/день за 2ую ставку

4. Индивидуальный подход к клиенту.

5. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)

5.1 После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости — работа делается по Т3. Изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта принимаются в доп. соглашении.

5.2 В некоторых случаях (по договоренности) возможны отступления от пункта 5.1.

5.3 Проекты типичные как «ретушь», «обработка фото в Lightroom» и тому подобные могут быть приняты без Т3.

6. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.

6.1. Проверка всей функциональности принятого продукта осуществляется в течение 3-5 дней с момента сдачи проекта.

6.2. В исключения входят проекты большой массы, проверка которой требует большего времени.

7. Возможность согласования проекта в нашем офисе в Санкт-Петербурге.

ГЕОЛОКАЦИЯ

›› Санкт-Петербург [ Офис ]

›› Краснодар [ телефон: +7 (861) 292-55-04 ]

›› Москва

ОПЛАТА

›› PayPal

›› WebMoney

›› YandexMoney

›› Qiwi

›› Оплата через Евросеть

›› Наличный и безналичный расчет

Доступные цены.