ruban_oleg

Я являюсь профессиональным писателем и автором контента с опытом работы более 5 лет. Я специализируюсь на написании креативных и информативных текстов для веб-сайтов, блогов, книг и статей. Моя способность писать уникальный и увлекательный контент помогает мне создавать высококачественный контент, который привлекает аудиторию. Опыт работы: Написание контента для веб-сайтов и блогов с 2016 года Создание информативных статей и редактирование контента для онлайн-изданий Работа с издательствами для написания книг и редактирования текстов Навыки: Написание уникального и качественного контента Сильные навыки редактирования и корректирования текстов Знание SEO и оптимизации контента для поисковых систем Опыт работы с социальными сетями и маркетинговыми кампаниями Образование: Бакалавр по специальности "Журналистика" в Университете Имени Тараса Шевченко, Киев, Украина Я открыт для новых возможностей и готов взять на себя любой проект, связанный с написанием контента. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить, как я могу помочь вам достичь ваших целей.