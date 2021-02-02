Лучшие превью для видеороликов YouTube

Здравствуйте!

Мена зовут Арина, я графический дизайнер. Зарабатываю творчеством уже много лет, но до недавнего времени работала только на постоянных заказчиков вне биржи. "На ты" с Фотошопом, Dreamweaver, и другими программами. Могу неплохо делать не только графический дизайн, но и видеомонтаж (например живые обложки).

Имею немалый опыт в SEO и таргетированной/контекстной рекламе. Успешно занималась поисковым продвижением сайтов заказчиков, настраивала и вела много рекламных кампаний в Google, Facebook, Instagram.

К работе отношусь ответственно и творчески, всегда выполняю задание раньше срока. Всегда на связи.