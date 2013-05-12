О себе

Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Мне 31 год, бывший военный, женат. Имею опыт в работе с ДЛЕ, Битрикс, вордпрессом (создание сайта настройка плагинов и т.д.), есть свой сайт на этом движке. Имею опыт работы контент-менеджера в интернет магазине сантехники. Опыт рерайта-копирайта. По основной профессии - электромонтажник судовой. В сети провожу много времени (более 12-ти часов).

Могу работать контент-менеджером, администратором или модератором форума, сайта. Более года занимаюсь дропшиппингом (заказываю для клиентов товар из Китая).

Готов к долговременному взаимовыгодному сотрудничеству.