rubets_dima

НАВИЧКИ:
Маю досвід і знання в наступних навичках, що відповідають посаді:
Python
Django
Django REST Franework
Celery
Redis
Django REST Framework
JavaScript/Jquery
Aiogram/ Telegram Bot API
Websockets
HTML
CSS
ПРОЕКТИ:
Я активно працював над кількома проектами, включаючи CRM-систему та базовий Telegram-бот з використанням бібліотеки Aiogram. Ці проекти дозволили мені застосувати свої навички в Python, Django та управлінні базами даних. Я отримав цінний досвід у створенні зручних інтерфейсів, реалізації бізнес-логіки та інтеграції API. Цей досвід ще більше зміцнив моє розуміння принципів розробки програмного забезпечення та найкращих практик.
ПРИСТРАСТЬ ДО РОЗРОБКИ PYTHON:
Я захоплений розробкою на Python і люблю вирішувати складні проблеми за допомогою чистого та ефективного коду. Я працюю над написанням зручних і масштабованих програм, дотримуючись стандартів кодування та найкращих практик. Мені комфортно працювати в командному середовищі, співпрацювати з іншими розробниками та використовувати свої сильні комунікативні навички для ефективного внеску.
АДАПТАЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ:
Швидко навчаюся та адаптуюся до нових технологій та фреймворків. Я вірю в постійне навчання та випередження в галузі, що постійно розвивається. Я готовий приймати нові виклики та сприяти успіху вашої команди.
Я впевнений, що мої технічні навики, пристрасть до розробки Python і вміння добре працювати в команді роблять мене чудовим підходом для посади молодшого розробника Python у [Назва компанії]. Я радий брати участь у ваших проектах і бути частиною динамічної та інноваційної команди.