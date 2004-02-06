rubets_dima

Python/Django Developer

НАВИЧКИ:

Маю досвід і знання в наступних навичках, що відповідають посаді:

Python

Django

Django REST Franework

Celery

Redis

Django REST Framework

JavaScript/Jquery

Aiogram/ Telegram Bot API

Websockets

HTML

CSS

ПРОЕКТИ:

Я активно працював над кількома проектами, включаючи CRM-систему та базовий Telegram-бот з використанням бібліотеки Aiogram. Ці проекти дозволили мені застосувати свої навички в Python, Django та управлінні базами даних. Я отримав цінний досвід у створенні зручних інтерфейсів, реалізації бізнес-логіки та інтеграції API. Цей досвід ще більше зміцнив моє розуміння принципів розробки програмного забезпечення та найкращих практик.

ПРИСТРАСТЬ ДО РОЗРОБКИ PYTHON:

Я захоплений розробкою на Python і люблю вирішувати складні проблеми за допомогою чистого та ефективного коду. Я працюю над написанням зручних і масштабованих програм, дотримуючись стандартів кодування та найкращих практик. Мені комфортно працювати в командному середовищі, співпрацювати з іншими розробниками та використовувати свої сильні комунікативні навички для ефективного внеску.

АДАПТАЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ:

Швидко навчаюся та адаптуюся до нових технологій та фреймворків. Я вірю в постійне навчання та випередження в галузі, що постійно розвивається. Я готовий приймати нові виклики та сприяти успіху вашої команди.

Я впевнений, що мої технічні навики, пристрасть до розробки Python і вміння добре працювати в команді роблять мене чудовим підходом для посади молодшого розробника Python у [Назва компанії]. Я радий брати участь у ваших проектах і бути частиною динамічної та інноваційної команди.