Верстка сайта. Приватный проект для e-shpak.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
программирую
.net, php, whs, javascript, asp, ajax, powershell
настраиваю, администрирую
websense DSS, mail, web
symantec SIM
freeBSD, linux, windows servers
cisco switch, routers, asa. ironport
checkpoint forewall, mobile access, ips,application, vpn
кш континент, ап
Верстка сайта. Приватный проект для e-shpak.
Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов". Сама программа сделана, надо теорию. Методичку дам.Сроки сжаты. 19 предипломная, 30 защита.