ruble

Владимир Карпунин ruble

 
41 годРоссия/Удомля
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

программирую

.net, php, whs, javascript, asp, ajax, powershell

настраиваю, администрирую

websense DSS, mail, web

symantec SIM

freeBSD, linux, windows servers

cisco switch, routers, asa. ironport

checkpoint forewall, mobile access, ips,application, vpn

кш континент, ап

PHPJavascriptLinuxAjaxFreeBSD
Отзывы фрилансеров
e-shpak
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта. Приватный проект для e-shpak
Не первый раз сотрудничаю с Владимиром. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно иметь дело.
Работа выполнена на высшем профессиональном уровне, в срок.
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