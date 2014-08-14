rublik_fun

Виталий rublik_fun

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML-верстальщик. Кроссбраузерна верстка сайтов, создание сайтов под ключ.

Навыки работы:

- HTML, CSS, jQuery, JavaScript немного Ajax и PHP.

- Photoshop.

- Блочная, адаптивная верстка.

- Работаю с Twitter Bootstrap и Simple-Grid.

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer).

- Есть опыт работы с CMS WordPress.

- Аккуратный и логичный коддинг.

Опыт работы:

2 года

Оплата:

- Карта Приватбанк;

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxPhotoshop
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2850
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3839
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5454