HTML-верстальщик. Кроссбраузерна верстка сайтов, создание сайтов под ключ.
Навыки работы:
- HTML, CSS, jQuery, JavaScript немного Ajax и PHP.
- Photoshop.
- Блочная, адаптивная верстка.
- Работаю с Twitter Bootstrap и Simple-Grid.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer).
- Есть опыт работы с CMS WordPress.
- Аккуратный и логичный коддинг.
Опыт работы:
2 года
Оплата:
- Карта Приватбанк;
Портфолио
- FH Lora Sukharenko111 просмотров
- Сайт "Живой Офис"119 просмотров
- Ремонт на дому (MASTERTYT.RU)105 просмотров
- ROS multilevel labels118 просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2850
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3839
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5454