Владение языками: украинский и русский на уровне эксперта.
Свободный пользователь ПК: MS (World Excel Office, Power Point) Windows 2000/ХР, Internet. Предприятие 1С (7 и 8 версия, в т.ч 8.2) CRM,
Мегаплан (stat/client. staff/index).
Большой опыт составления таблиц в Excel. Быстрый набор текстов.
Условия сотрудничества:
— Качественно и ответственно выполняю свою работу!
— Оплату принимаю через ПриватБанк, Webmoney.
— Гарантированное соблюдение сроков.
Редактирование и Корректура
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