rubolpe

Ольга rubolpe

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Владение языками: украинский и русский на уровне эксперта.

Свободный пользователь ПК: MS (World Excel Office, Power Point) Windows 2000/ХР, Internet. Предприятие 1С (7 и 8 версия, в т.ч 8.2) CRM,

Мегаплан (stat/client. staff/index).

Большой опыт составления таблиц в Excel. Быстрый набор текстов.

Условия сотрудничества:

— Качественно и ответственно выполняю свою работу!

— Оплату принимаю через ПриватБанк, Webmoney.

— Гарантированное соблюдение сроков.

Редактирование и Корректура
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