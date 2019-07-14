Вертикальные анимированные видео макеты для рекламы в Инстаграм
Создаю вертикальные анимированные видео макеты для рекламы в Инстаграм сториз
Примеры макетов можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1-0H2_slKGckFqiN92iR0UZJ4p7IZYcYQ
Стоимость макета:
15 сек - 490 руб
30 сек - 690 руб
Предоплата 50 %
Видео высокого качества
Срок выполнения - 1 день
От вас мне требуются фото/видео + текст
Также пожелания по оформлению и музыке
В течение суток я скидываю вам готовый макет, при необходимости делаю правки
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