Вертикальные анимированные видео макеты для рекламы в Инстаграм

Создаю вертикальные анимированные видео макеты для рекламы в Инстаграм сториз

Примеры макетов можно посмотреть по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1-0H2_slKGckFqiN92iR0UZJ4p7IZYcYQ

Стоимость макета:

15 сек - 490 руб

30 сек - 690 руб

Предоплата 50 %

Видео высокого качества

Срок выполнения - 1 день

От вас мне требуются фото/видео + текст

Также пожелания по оформлению и музыке

В течение суток я скидываю вам готовый макет, при необходимости делаю правки