Требуется увеличить индекс цитирования нескольких сайтов. Оплата по факту из расчета 1ТИЦ=1$ (также готова рассмотреть встречные условия). Заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Заказы будут постоянно.