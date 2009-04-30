rucom

Колесникова Полина rucom

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
iwcpr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов(-2)
$45
10 баллов
15 лет назад
Увеличить показатели сайтов
Хороший работодатель, оплачивает работу в срок, адекватен к замечаниям, дает четкие ТЗ. Рекомендую как работодателя.