Переводы и статьи. Выплачиваю кредит, работаю за еду, от 2 USD за работу

Основное направление на WebLancere - переводы.

Перевожу техническую литературу с английского:

авиация, электроэнергетика, сельское хозяйство, а также обратный перевод на английский.

Кроме этого проектирование разделов ЭС/ЭМ/ЭО (AutoCad)

Дополнительно: Проведу исследование рынка и напишу аналитическую статью.

Опыт работы:

В организациях - инженер проектировщик по ЭС/Инженер электрик/ Инженер КИПиА

Собственный бизнес - 2 года. Знаю на практике, о ведении бизнеса в России и Интернет-маркетинге, как новом инструменте в привлечении клиентов.

Моя целевая аудитория по написанию статей - информационные аналитические ресурсы.

Пример заголовка и начала статьи для агентства по созданию сайтов -

"Сайт - виртуальное оружие двадцать первого века в конкурентной борьбе за клиента.

Если владелец бизнеса задумался о создании сайта компании, то можно сказать с уверенностью на 99%, что его цель - привлечение новых клиентов и повышение уровня продаж его фирмы..."