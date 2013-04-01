Основное направление на WebLancere - переводы.
Перевожу техническую литературу с английского:
авиация, электроэнергетика, сельское хозяйство, а также обратный перевод на английский.
Кроме этого проектирование разделов ЭС/ЭМ/ЭО (AutoCad)
Дополнительно: Проведу исследование рынка и напишу аналитическую статью.
Опыт работы:
В организациях - инженер проектировщик по ЭС/Инженер электрик/ Инженер КИПиА
Собственный бизнес - 2 года. Знаю на практике, о ведении бизнеса в России и Интернет-маркетинге, как новом инструменте в привлечении клиентов.
Моя целевая аудитория по написанию статей - информационные аналитические ресурсы.
Пример заголовка и начала статьи для агентства по созданию сайтов -
"Сайт - виртуальное оружие двадцать первого века в конкурентной борьбе за клиента.
Если владелец бизнеса задумался о создании сайта компании, то можно сказать с уверенностью на 99%, что его цель - привлечение новых клиентов и повышение уровня продаж его фирмы..."