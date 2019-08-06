rudenkoann

Анна rudenkoann

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Аня, мне 20 и я чуть больше года веб-дизайнер. Создаю интерфейс основываясь не только 

на дизайне, а и с учетом юзабилити.

Живу в Киеве, заканчиваю заочно 4й курс НПУ по специальности филология, украинский и английский языки. 

Основательно изучала веб-дизайн с курсом WAYUP от Андрея Гаврилова, так же парочку не таких обширных, но закрепляющих знания. 

Если Вам нужен современный, легкий, стильный и вкусный дизайн (а он нужен, если вы оказались на странице моего профиля) - Вы не ошиблись! С радостью воплощу идеи в реальность, будь то четкое ТЗ  или желание, чтоб я проявила креатив  

У меня вы можете заказать дизайн для Вашего одностраничника, дизайн сайта на несколько страниц, дизайн интернет магазина, дизайн для полиграфии (визитки, флаеры, пригласительные) и т.д. 

Три основных преимущества, почему стоит работать со мной: 

1- я не пропадаю, отвечу в течение пары минут/часов; 2- не завышаю цены; 3- не превышаю сроки. 

Спасибо, что заглянули и с нетерпением жду сотрудничества.  