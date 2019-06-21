Веб-дизайн соц.сетей, создание лендинга

Здравствуйте, меня зовут Анна.

Чем я занимаюсь?

- ДИЗАЙН СОЦ.СЕТЕЙ

(Instagram, группы ВК, FB )

Сюда входит дизайн обложек, аватарок, товаров, шаблонов для постов и сториз, хайлайтс), а также рекламные баннеры)

-ДИЗАЙН ВИЗИТОК

-ДИЗАЙН ЧЕК-ЛИСТОВ, ТРЕКЕРОВ

-ДИЗАЙН ПРАЙС-ЛИСТОВ, МЕНЮ и т.д.

-СОЗДАНИЕ ЛИД-МАГНИТА

Это набирающий популярность способ повышения лояльности клиентов.

Это лендинг+создание рассылки вк+полезный чек-лист для подписчика

-ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ

Создаю на Wix или на Tilda с индивидуальным дизайном.

Пишите, отвечу на интересущие вопросы.