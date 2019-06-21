Веб-дизайн соц.сетей, создание лендинга
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Чем я занимаюсь?
- ДИЗАЙН СОЦ.СЕТЕЙ
(Instagram, группы ВК, FB )
Сюда входит дизайн обложек, аватарок, товаров, шаблонов для постов и сториз, хайлайтс), а также рекламные баннеры)
-ДИЗАЙН ВИЗИТОК
-ДИЗАЙН ЧЕК-ЛИСТОВ, ТРЕКЕРОВ
-ДИЗАЙН ПРАЙС-ЛИСТОВ, МЕНЮ и т.д.
-СОЗДАНИЕ ЛИД-МАГНИТА
Это набирающий популярность способ повышения лояльности клиентов.
Это лендинг+создание рассылки вк+полезный чек-лист для подписчика
-ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ
Создаю на Wix или на Tilda с индивидуальным дизайном.
Пишите, отвечу на интересущие вопросы.
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Портфолио
- Шаблоны в инстаграм329 просмотров