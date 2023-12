ФИО: Рудь Виктор Владимирович

Языки программирования:

Object pascal (Delphi)

C++ (C++ Bilder, MS Visual C++)

Assembler

Java Script

PHP

AutoLisp

Знание HTML, SQL, сетевых технологий

Опыт работы с СУБД Access, MySQL, InterBase, FireBird

Базовые знания UML (Rational Rose)

Владею навыками установки, настройки и использования ОС Windows, Linux

Работа с AutoCad, 3DS MAX, Mathematica.