нарисую персонажа, векторный рисунок

привет, я люблю свою работу.

рисовать я начал ещё в детстве, дальше больше -я ходил в художественную школу, рисовал на уроках в школе. Мои работы неоднократно висели на доске почёта в школе.

Я рисовал всегда и везде.

Шли годы,я получил два образования не связанных с рисованием.

Любовь рисования привела меня сюда и вот я тут - готов вам помочь воплотить все ваши смелые идеи и замыслы в жизнь.

я занимаюсь созданием рисунков для моих заказчиков (люблю анимированный стиль, минимализм в исполнении, стиль комикс).

я работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

у меня большое количество выполненных заказов, будет ещё больше если вы будете сотрудничать со мной.)

довольный заказчик - лучший результат моей деятельности.