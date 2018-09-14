нарисую персонажа, векторный рисунок
привет, я люблю свою работу.
рисовать я начал ещё в детстве, дальше больше -я ходил в художественную школу, рисовал на уроках в школе. Мои работы неоднократно висели на доске почёта в школе.
Я рисовал всегда и везде.
Шли годы,я получил два образования не связанных с рисованием.
Любовь рисования привела меня сюда и вот я тут - готов вам помочь воплотить все ваши смелые идеи и замыслы в жизнь.
я занимаюсь созданием рисунков для моих заказчиков (люблю анимированный стиль, минимализм в исполнении, стиль комикс).
я работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
у меня большое количество выполненных заказов, будет ещё больше если вы будете сотрудничать со мной.)
довольный заказчик - лучший результат моей деятельности.
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