Для одного интернет-магазина необходимо составить описания товаров. Нужно четыре текста. Длина каждого - 1500 символов с пробелами. Описание товара создается на основе ключевых слов. Текст, откуда будет сделан рерайт, нужно будет найти самостоятельно. Если возникнут ...
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- $7Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Для интернет-магазина iTunes-Cards.ru нужен баннер для рекламы на других сайтах. Размер баннера 240х200 Флеш или гифка – не определились пока (по сути все равно), но должно быть ненавязчивое плавное движение. Требований практически нет – лишь ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$7
10 баллов
10 лет назад
Заказчик понимающий, адекватный и с чувством юмора. Оплата сразу, все ок. Желаю успехов в работе, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
Хорошо отработала проект, качественный рерайт, рекомендую
$10
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством очень доволен. Заказчик очень добросовестный и пунктуальный.
Ответный отзыв
Все сделал хорошо. Доволен
$17
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством... Рекомендую!
Ответный отзыв
Сделал все быстро и качественно! Рекомендую!