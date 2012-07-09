ruiphone

Сергей Юртайкин ruiphone

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Переводчик и копирайтер со стажем
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Несложный рерайт

    $7

    Для одного интернет-магазина необходимо составить описания товаров. Нужно четыре текста. Длина каждого - 1500 символов с пробелами. Описание товара создается на основе ключевых слов. Текст, откуда будет сделан рерайт, нужно будет найти самостоятельно. Если возникнут ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен рерайт

    $10

    Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать баннер

    $50

    Для интернет-магазина iTunes-Cards.ru нужен баннер для рекламы на других сайтах. Размер баннера 240х200 Флеш или гифка – не определились пока (по сути все равно), но должно быть ненавязчивое плавное движение. Требований практически нет – лишь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
LadyAdel
Галина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Несложный рерайт
Заказчик понимающий, адекватный и с чувством юмора. Оплата сразу, все ок. Желаю успехов в работе, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
Хорошо отработала проект, качественный рерайт, рекомендую
Ответный отзыв
A-Modigliani
42 годаИрландия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужен рерайт
Сотрудничеством очень доволен. Заказчик очень добросовестный и пунктуальный.
Все сделал хорошо. Доволен
Ответный отзыв
OlegSta
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$17
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать баннер
Очень доволен сотрудничеством... Рекомендую!
Сделал все быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв