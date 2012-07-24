Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
10 лет назад
Отличная работа.Остался довольным
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать! Ответственный заказчик! Можно и нужно доверять!
$50
10 баллов
10 лет назад
Работой остался доволен. Екатерина выполнила работу в срок и учла все мои пожелания и требования.
Ответный отзыв
Отличный работодатель и человек. Очень приятно было сотрудничать! Только положительные впечатления!
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличное качество, спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за успешное сотрудничество! Очень приятно было работать! Приятный, отзывчивый и обязательный человек!
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#184
Переводы
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#310
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#362
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#8512