ruka88

Екатерина Николаева ruka88

 
33 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
network78
45 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Перевод маркетинг плана с английского на русский
Отличная работа.Остался довольным
Приятно было сотрудничать! Ответственный заказчик! Можно и нужно доверять!
Ответный отзыв
DoubleTrouble2
Сергей 
46 летКипр
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка (транскрибация) видео и корректировка
Работой остался доволен. Екатерина выполнила работу в срок и учла все мои пожелания и требования.
Отличный работодатель и человек. Очень приятно было сотрудничать! Только положительные впечатления!
Ответный отзыв
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Поиск фотографий актеров
Отличное качество, спасибо.
Спасибо за успешное сотрудничество! Очень приятно было работать! Приятный, отзывчивый и обязательный человек!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#184
Переводы
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#310
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#362
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#8512