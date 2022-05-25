rukhanova_

Перепечатка с аудио;печать с отсканированных документов;печать текста с книжных носителей;ввод цифровойи текстовой информации;правка.

Перепечатка текстов,которая включает в себя:печать текста с отсканированных документов;печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов; сверка после внесения правок набор информации с представленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок; аудио;видео и других источников.При сотрудничестве со мной вы получите:комфортное обслуживание,вежливое общение,быстрый и продуктивный процесс,выполнение всех ваших работ в сроке.