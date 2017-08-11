rukhlyadevalexey

SMM-менеджер. Оформление групп, аккаунтов, написание статей, ведение страниц в соцсетях.

мне 25 лет, профессионально занимаюсь кроссфитом, свободное от тренировок время посвящаю освоению новой профессии SMM-специалиста. Уже около 5 лет пишу различные статьи в паблики и разрабатываю и провожу различные мероприятия через соцсети. Выпускал свой журнал в электронном виде об автоклубе и автомероприятиях города.