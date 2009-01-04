Опытный автор-профессионал, копирайтер, журналист

Добрый день.

Меня зовут Гладкий Алексей Анатольевич, я профессионально занимаюсь писательской деятельностью.

Мне 36 лет.

Образование высшее - закончил БГЭУ в 1993 году по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". После этого работал 9 лет бухгалтером (из них 6 лет - главным) как в государственных, так и в коммерческих структурах; также есть опыт ревизионной работы. Имею опыт руководства небольшим собственным предприятием (был свой бизнес в 90-х годах).

Писательской деятельностью занимаюсь более шести лет. Сотрудничал с российскими издательствами "Питер", "Эксмо", "Феникс", "НТ-Пресс". На данный момент являюсь автором более 40 книг на разные темы (экономика, бухгалтерия, 1С, кадры, финансы, авто, компьютеры, Интернет), множества публикаций, нескольких help-проектов. Более подробную информацию обо мне можно найти на моем авторском сайта по адресу www.hladki.com. Там же можно скачать образцы моих работ.

Вот ссылки на некоторые мои работы (не все они есть на сайте):

http://www.piter.com/book.phtml?978591180553

http://www.piter.com/book.phtml?978591180546

http://www.piter.com/book.phtml?978546901098

http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0034816

http://www.piter.com/book.phtml?978546901158

http://www.piter.com/book.phtml?978591180547

http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0029401

http://www.piter.com/book.phtml?978546900675

http://www.piter.com/book.phtml?978591180237

http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0029110

Некоторые мои книжки вышли под псевдонимами Б. Новак и Д. Донцов:

http://www.piter.com/book.phtml?978591180731

http://www.piter.com/book.phtml?978591180941

http://www.piter.com/book.phtml?978591180218

http://www.piter.com/book.phtml?978591180476

http://www.piter.com/book.phtml?978591180004

http://www.piter.com/book.phtml?978591180060

http://www.piter.com/book.phtml?978591180589

http://www.piter.com/book.phtml?978591180206

http://www.piter.com/book.phtml?978546901371

Кроме этого, под псевдонимами Г. Бранихин и А. Громаковский издавал книги по автомобильной тематике.

Имею опыт написания художественной литературы. В частности, в составе авторского коллектива принимал участие в работе над книгой «Кот да Винчи» (юмористическое произведение, пародия на известный бестселлер). Эта книга вышла в 2006 году под коллективным псевдонимом Бренд Нокдаун в издательстве «Время».

Также иногда публикуюсь под своей фамилией в еженедельнике "Аргументы и факты", журнале «Hard & Soft», и др. Ну и еще занимаюсь разработкой help-проектов. Также есть опыт редакторской работы.

Имею домашний ПК, Интернет, можем сотрудничать в удаленном режиме (у меня солидный опыт удаленной работы). Работаю быстро, качественно, профессионально. Рассмотрю любые предложения.