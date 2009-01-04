Добрый день.
Меня зовут Гладкий Алексей Анатольевич, я профессионально занимаюсь писательской деятельностью.
Мне 36 лет.
Образование высшее - закончил БГЭУ в 1993 году по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". После этого работал 9 лет бухгалтером (из них 6 лет - главным) как в государственных, так и в коммерческих структурах; также есть опыт ревизионной работы. Имею опыт руководства небольшим собственным предприятием (был свой бизнес в 90-х годах).
Писательской деятельностью занимаюсь более шести лет. Сотрудничал с российскими издательствами "Питер", "Эксмо", "Феникс", "НТ-Пресс". На данный момент являюсь автором более 40 книг на разные темы (экономика, бухгалтерия, 1С, кадры, финансы, авто, компьютеры, Интернет), множества публикаций, нескольких help-проектов. Более подробную информацию обо мне можно найти на моем авторском сайта по адресу www.hladki.com. Там же можно скачать образцы моих работ.
Вот ссылки на некоторые мои работы (не все они есть на сайте):
http://www.piter.com/book.phtml?978591180553
http://www.piter.com/book.phtml?978591180546
http://www.piter.com/book.phtml?978546901098
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0034816
http://www.piter.com/book.phtml?978546901158
http://www.piter.com/book.phtml?978591180547
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0029401
http://www.piter.com/book.phtml?978546900675
http://www.piter.com/book.phtml?978591180237
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0029110
Некоторые мои книжки вышли под псевдонимами Б. Новак и Д. Донцов:
http://www.piter.com/book.phtml?978591180731
http://www.piter.com/book.phtml?978591180941
http://www.piter.com/book.phtml?978591180218
http://www.piter.com/book.phtml?978591180476
http://www.piter.com/book.phtml?978591180004
http://www.piter.com/book.phtml?978591180060
http://www.piter.com/book.phtml?978591180589
http://www.piter.com/book.phtml?978591180206
http://www.piter.com/book.phtml?978546901371
Кроме этого, под псевдонимами Г. Бранихин и А. Громаковский издавал книги по автомобильной тематике.
Имею опыт написания художественной литературы. В частности, в составе авторского коллектива принимал участие в работе над книгой «Кот да Винчи» (юмористическое произведение, пародия на известный бестселлер). Эта книга вышла в 2006 году под коллективным псевдонимом Бренд Нокдаун в издательстве «Время».
Также иногда публикуюсь под своей фамилией в еженедельнике "Аргументы и факты", журнале «Hard & Soft», и др. Ну и еще занимаюсь разработкой help-проектов. Также есть опыт редакторской работы.
Имею домашний ПК, Интернет, можем сотрудничать в удаленном режиме (у меня солидный опыт удаленной работы). Работаю быстро, качественно, профессионально. Рассмотрю любые предложения.