Мы – крупнейшая российская сеть магазинов по продаже и обслуживанию велосипедов. В настоящее время у нас возникла задача по разработке приложения для собственного персонала. В работе над приложением будет участвовать наш дизайнер (на 80% экраны нарисованы), ...
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы – крупнейшая российская сеть магазинов по продаже и обслуживанию велосипедов. В настоящее время у нас возникла задача по разработке приложения для собственного персонала. В работе над приложением будет участвовать наш дизайнер (на 80% экраны нарисованы), ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Инструменту по автоматическому созданию видео на PHP нужны шаблоны. Шаблоны будут применяться для обзора велосипедов. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=jW3BBTcq4Bo&feature=youtu.be Нужно создать шаблон длиной 1 минута с использованием прикрепленной фотографии примерно как в высланном примере. Шаблон предоставляет из себя файл ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется поддомен: 1c.f1soft.ru/. Центральная его часть с infostart.ru/public/all/ (наши только хедер и футер) Что нужно сделать: Полный перенос контента сайта, чтобы мы могли его отредактировать (например убрать сайдбар, поменять названия кнопок), убрать разные интерфейсные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Для компании франчайзи 1С требуется написание серии тематических статей для бухгалтеров по 1С: 1) Резервы отпусков 2) Сложный учет НДС 3) Сдача отчетности в ПФР (частые вопросы) 4) 10 самых популярных вопросов и ошибок в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Все исправления, которые нужно внести, в прикрепленном файле. Нужно написать, за сколько вы готовы внести данные изменения.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем человека, разбирающегося в 1С, чтобы статьи были грамотными как технически, так и сточки зрения SEO. Объем работы большой, нужно писать быстро. Предпочтение тем, кто уже писал в этой тематике. Из кандидатов будет выбран один, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Предпочтение хорошим студиям Украины, Казахстана. Фрилансеры на дому не подходят. Нужно быть на связи с 10 до 18 по МСК. У нас возникла необходимость в аутсорсинге различных задач по дизайну, обновлению и поддержке сайтов. На долгосрочной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Направление: ремонт ноутбуков, ремонт компьютеров Необходимо отлично знать комплектующие данных устройств и грамотно излагать мысли. Обязанности: 1. Отслеживание отзывов клиентов на определенных площадках и ответы на них. 2. Ответы на нашем форуме на технические вопросы клиентов. Предполагаемое время работы ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тематика: ноутбуки, компьютеры. Сюжеты будут появляться на постоянной основе. Первый сюжет, который нам нужен: замена матрицы ноутбука Мы не хотим видеть монотонную, неподвижную картинку, поэтому от вас потребуются идеи, чтобы видео смотрелось динамично и живо. Предполагаемый сюжет такой: Общие ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется видеоролик 45 секунд Нам не понравился акцент девушки ~25 лет. Нужно произвести дубляж, наложить новый голос. Желательно с возможностью выбора одного из голосов вашей библиотеки.Озвучивание6 заявокЗакрыт13 лет назад
Автоматизация тестирования GUI. Ветвлений нет, в 2-х словах, нужен результат: вставляю флешку, запускаю скрипт. Он устанавливает программу (siw ifolder.ru/19116437), запускает её. Программка отрабатывает, скрипт сохраняет результат обратно на флешку, программку сносит. Автоматизировать нужно при помощи ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад