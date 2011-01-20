rukiz

Антон Изместьев rukiz

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать интранет-приложение Android

    Мы – крупнейшая российская сеть магазинов по продаже и обслуживанию велосипедов. В настоящее время у нас возникла задача по разработке приложения для собственного персонала.  В работе над приложением будет участвовать наш дизайнер (на 80% экраны нарисованы), ...

    PHPAndroid
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать интранет-приложение iOS

    Мы – крупнейшая российская сеть магазинов по продаже и обслуживанию велосипедов. В настоящее время у нас возникла задача по разработке приложения для собственного персонала.  В работе над приложением будет участвовать наш дизайнер (на 80% экраны нарисованы), ...

    PHPiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать шаблон After Effects для обзора товара по картинке

    Инструменту по автоматическому созданию видео на PHP нужны шаблоны. Шаблоны будут применяться для обзора велосипедов. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=jW3BBTcq4Bo&amp;feature=youtu.be Нужно создать шаблон длиной 1 минута с использованием прикрепленной фотографии примерно как в высланном примере. Шаблон предоставляет из себя файл ...

    PHPAfter Effects
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг сайта по услугам 1С

    Имеется поддомен: 1c.f1soft.ru/. Центральная его часть с infostart.ru/public/all/ (наши только хедер и футер) Что нужно сделать: Полный перенос контента сайта, чтобы мы могли его отредактировать (например убрать сайдбар, поменять названия кнопок), убрать разные интерфейсные ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей по 1С

    $1000

    Для компании франчайзи 1С требуется написание серии тематических статей для бухгалтеров по 1С: 1) Резервы отпусков 2) Сложный учет НДС 3) Сдача отчетности в ПФР (частые вопросы) 4) 10 самых популярных вопросов и ошибок в ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Технический рерайт статей для сайта франчайзи 1С

    Ищем человека, разбирающегося в 1С, чтобы статьи были грамотными как технически, так и сточки зрения SEO. Объем работы большой, нужно писать быстро. Предпочтение тем, кто уже писал в этой тематике. Из кандидатов будет выбран один, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аутсорсинг поддержки сайтов

    $1000

    Предпочтение хорошим студиям Украины, Казахстана. Фрилансеры на дому не подходят. Нужно быть на связи с 10 до 18 по МСК. У нас возникла необходимость в аутсорсинге различных задач по дизайну, обновлению и поддержке сайтов. На долгосрочной ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический специалист по работе на форумах

    Направление: ремонт ноутбуков, ремонт компьютеров Необходимо отлично знать комплектующие данных устройств и грамотно излагать мысли. Обязанности: 1. Отслеживание отзывов клиентов на определенных площадках и ответы на них. 2. Ответы на нашем форуме на технические вопросы клиентов. Предполагаемое время работы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сюжетов на сайт

    Тематика: ноутбуки, компьютеры. Сюжеты будут появляться на постоянной основе. Первый сюжет, который нам нужен: замена матрицы ноутбука Мы не хотим видеть монотонную, неподвижную картинку, поэтому от вас потребуются идеи, чтобы видео смотрелось динамично и живо. Предполагаемый сюжет такой: Общие ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать замену голоса в видеоролике

    $50

    Имеется видеоролик 45 секунд Нам не понравился акцент девушки ~25 лет. Нужно произвести дубляж, наложить новый голос. Желательно с возможностью выбора одного из голосов вашей библиотеки.

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать скрипт запуска и удаления программы

    Автоматизация тестирования GUI. Ветвлений нет, в 2-х словах, нужен результат: вставляю флешку, запускаю скрипт. Он устанавливает программу (siw ifolder.ru/19116437), запускает её. Программка отрабатывает, скрипт сохраняет результат обратно на флешку, программку сносит. Автоматизировать нужно при помощи ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад