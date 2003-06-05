rum_cherry

Моделинг 3D/2D иллюстратор

Меня зовут Виктория и я могу помочь с визуализацией проекта

Я заканчиваю лучший университет Польши по IT технологиям и медиа-искусству (Польско-Японской академии компьютерных технологий )

Сейчас нуждаюсь в практике новых знаний полученных при обучении

Работала дизайнером штор в белорусской компании “СуперТекстиль”

Спектр услуг :

- векторные иллюстрации ( illustrator )

- растровые иллюстрации

- моделинг Blender, Maya

- верстка inDesign

- Photoshop

- леттеринг, типография

- картины под заказ

- логотипы и пакетинг дизайн

- работа с анимацией и видео After Effects и Premier Pro

- знакома с Unity