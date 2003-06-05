rum_cherry

Моделинг 3D/2D иллюстратор
Меня зовут Виктория и я могу помочь с визуализацией проекта
Я заканчиваю лучший университет Польши по IT технологиям и медиа-искусству (Польско-Японской академии компьютерных технологий )
Сейчас нуждаюсь в практике новых знаний полученных при обучении
Работала дизайнером штор в белорусской компании “СуперТекстиль”
Спектр услуг :
- векторные иллюстрации ( illustrator )
- растровые иллюстрации
- моделинг Blender, Maya
- верстка inDesign
- Photoshop
- леттеринг, типография
- картины под заказ
- логотипы и пакетинг дизайн
- работа с анимацией и видео After Effects и Premier Pro
- знакома с Unity