rum_cherry

Виктория rum_cherry

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Моделинг 3D/2D иллюстратор

Меня зовут Виктория и я могу помочь с визуализацией проекта 

Я заканчиваю лучший университет Польши по IT технологиям и медиа-искусству (Польско-Японской академии компьютерных технологий )

Сейчас нуждаюсь в практике новых знаний полученных при обучении 

Работала дизайнером штор в белорусской компании “СуперТекстиль”

Спектр услуг : 

- векторные иллюстрации ( illustrator )

- растровые иллюстрации 

- моделинг Blender, Maya 

- верстка inDesign 

- Photoshop 

- леттеринг, типография 

- картины под заказ 

- логотипы и пакетинг дизайн 

- работа с анимацией и видео After Effects  и Premier Pro 

- знакома с Unity