Ноябрь 2014 — октябрь 2017
ГУП Uzinfocom
Ташкент, www.uzinfocom.uz
Middle developer
Разработка, модернизация и поддержка проектов:
ziyonet.uz (образовательный портал) - Yii,
abiturient.ziyonet.uz (система тестирования) - Yii,
meros.org (чудеса света) - Yii2,
software.uz (портал ПО) - Yii2,
meros.uz (чудеса света) - Yii2,
davra.uz (социальная сеть) - Ruby on Rails, Neo4J DB,
chakchak.uz (сайт рецептов и полезных советов) - Yii2,
www.uz (каталог сайтов РУз) - Yii2,
lang.uz (интерактивное изучение английского языка) - Yii2
b-b.uz (интеллектуальная игра, где соперники соревнуются в знаниях друг с другом в режиме реального времени) nodejs, jquery, posgres.
и другие.
Задачи:
Исправление багов.
Проектирование и создание баз данных для новых проектов.
Разработка новых проектов.
Разработка и внедрение дополнительных модулей в существующие проекты.
Октябрь 2017 — август 2018
Full stack developer
Создание кэшбэк сервиса.
Исследование и анализ аналогичных сервисов. Проектирование и создание БД. Настройка веб-сервера. Разработка всего функционала сайта, в том числе работа со сторонними API. Настройка кэширования memcache. Настройка выполнения задач по времени - cron. Работа с api сервиса рассылок unisender и cpa сетью admitad.
Проект написан на Yii2.
Сентябрь 2018 — апрель 2019
Full stack developer
Сайт по доставке плова.
Реализован с применением технологий PHP, Yii2, jQuery, MySQL. Карты использованы openstreetmap.
Проектирование и создание БД.
Настройка сервера.
Полностью реализация всех модулей проекта, а именно:
- Клиентский сайт для осуществления заказов.
- Модуль доставки, для курьера и руководителя курьеров. Автоматическое построение оптимальных маршрутов для развоза поступивших заказов. Назначение курьеру маршрута. Страница с заказами для курьера с маршрутами и информацией о заказах.
- Модуль операторов call-центра. Кабинет со списком заказов, для подтверждения, изменения и отмены заказов. С возможностью корректировки адреса заказа.
- Модуль с аналитикой и статистикой для руководства.