Веб разработчик с 5-летним стажем.

Ноябрь 2014 — октябрь 2017

ГУП Uzinfocom

Ташкент, www.uzinfocom.uz

Middle developer

Разработка, модернизация и поддержка проектов:

ziyonet.uz (образовательный портал) - Yii,

abiturient.ziyonet.uz (система тестирования) - Yii,

meros.org (чудеса света) - Yii2,

software.uz (портал ПО) - Yii2,

meros.uz (чудеса света) - Yii2,

davra.uz (социальная сеть) - Ruby on Rails, Neo4J DB,

chakchak.uz (сайт рецептов и полезных советов) - Yii2,

www.uz (каталог сайтов РУз) - Yii2,

lang.uz (интерактивное изучение английского языка) - Yii2

b-b.uz (интеллектуальная игра, где соперники соревнуются в знаниях друг с другом в режиме реального времени) nodejs, jquery, posgres.

и другие.

Задачи:

Исправление багов.

Проектирование и создание баз данных для новых проектов.

Разработка новых проектов.

Разработка и внедрение дополнительных модулей в существующие проекты.

Октябрь 2017 — август 2018

myshopping.life

Full stack developer

Создание кэшбэк сервиса.

Исследование и анализ аналогичных сервисов. Проектирование и создание БД. Настройка веб-сервера. Разработка всего функционала сайта, в том числе работа со сторонними API. Настройка кэширования memcache. Настройка выполнения задач по времени - cron. Работа с api сервиса рассылок unisender и cpa сетью admitad.

Проект написан на Yii2.

Сентябрь 2018 — апрель 2019

plovpoint.uz

Full stack developer

Сайт по доставке плова.

Реализован с применением технологий PHP, Yii2, jQuery, MySQL. Карты использованы openstreetmap.

Проектирование и создание БД.

Настройка сервера.

Полностью реализация всех модулей проекта, а именно:

- Клиентский сайт для осуществления заказов.

- Модуль доставки, для курьера и руководителя курьеров. Автоматическое построение оптимальных маршрутов для развоза поступивших заказов. Назначение курьеру маршрута. Страница с заказами для курьера с маршрутами и информацией о заказах.

- Модуль операторов call-центра. Кабинет со списком заказов, для подтверждения, изменения и отмены заказов. С возможностью корректировки адреса заказа.

- Модуль с аналитикой и статистикой для руководства.