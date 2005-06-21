Сведения о себе

Дата рождения: 4 февраля 1982

Квалификация Экономист-менеджер

1998 год: Внештатный менеджер по рекламе газеты

1999 год: Обозреватель рынка образования и юридических услуг в газете <: освещение="" и="" работа="" с="" рекламодателями="" этих="" рынков.="" За="" время="" работы="" на="" должности="" обозревателя="" были="" реализованы="" несколько="" проектов,="" которые="" изменили="" в="" лучшую="" сторону="" отношение="" руководителей="" к="" газете="" тиражом="" всего="" 3000="" экз.="" <="" p="">

1999 год: Директор рекламной службы газеты <: создание="" и="" организация="" работы="" рекламной="" службы,="" обучение="" менеджеров,="" развитие="" отношений="" с="" другими="" СМИ="" и="" рекламными="" агентствами,="" продвижение="" нового="" рекламного="" продукта.="" Для="" увеличения="" тиража="" были="" проведены="" несколько="" промо-акций.="" Одна="" из="" них="" увеличила="" прием="" бесплатных="" объявлений="" путем="" размещения="" почтовых="" ящиков="" с="" логотипом="" газеты="" бесплатных="" объявлений="" <Все="" для="" Вас=""> по территории города. Эта промо-акция также выполнила функцию наружной рекламы издания.

2000 год: внештатный менеджер по рекламе <: разработка="" медиа-планов="" и="" проведения="" рекламных="" кампаний.="" <="" p="">

2002 год: Генеральный директор рекламного агентства

2003 год: Начальник отдела оперативной печати (ООО <: организация="" работы="" полиграфического="" отдела.="" <="" p="">

2003 год: Продвижение на рекламный рынок нового брэнда

2003 год: Начальник Арт-студии (ООО <: создание="" нового="" направления="" в="" агентстве.="" Основной="" деятельностью="" арт-студии,="" является="" разработка="" рекламных="" макетов="" для="" изданий="" агентства,="" а="" также="" дизайн="" для="" полиграфии="" и="" наружной="" рекламы="" и="" веба.="" <="" p="">

2004 год: Зам. Генерального директора по производству (ООО <: организация="" работы="" полиграфического="" производства="" (отдела="" дизайна,="" печатного="" цеха,="" цеха="" после="" печатной="" обработки).<="" p="">