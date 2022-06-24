Веб- дизайнер

Грамотная речь: как устная, так и письменная.

Есть портфолио по работе с графическим и веб-дизайном.

На данный момент прохожу обучение в нетологии на профессию Веб-дизайнера.

Есть опыт создания презентаций на международные конференции, создание лендингов для различных компаний, а также пригласительных на свадьбу.

C моими работами можно ознакомиться по ссылке https://www.figma.com/file/pHwmbq58VoKC29AS8ZO5b1/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE?node-id=0%3A1

Я новый исполнитель на данном сайте, поэтому мало отзывов и выполненных заданий, но я на 100% уверена, что дам вам крутой результат сразу же :)