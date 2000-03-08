Знание активного оборудования Cisco
Маршрутизаторы: 28xx, основы 72xx
Коммутаторы: 37xx
Знание активного оборудования ZyXEL
Коммутаторы: 20XX, 30XX наличие ZCSE - ZyXEL Certified System Engineer
Знание современных сетевых протоколов (TCP/IP, Ethernet)
Знания локальных сетей, опыт настройки и решения проблем
Знания операционных систем семейства BSD (FreeBSD)
Знание операционных систем Linux/*nix (Debian, Ubuntu, Scientific Linux, Gentoo, Solaris)
Знание операционных систем семейства Windows (9x/2000/XP/7)
Знание серверных ОС Windows 2000/3/8
Базовые знания сетевых решений Microsoft (AD, ISA Server, Exchange)
Опыт настройки и сопровождения серверов виртуализации (VMWare, Xen)
Знания систем автоматизированного резервного копирования (Acronis, Net Veritas Backup, Veeam Backup)
Опыт настройки основных сервисов UNIX - MTA (Postfix, CommuniGate Pro), DNS (bind), web-серверов (Apache, Nginx), серверов SQL (MySQL), прокси-серверов (Squid), ftp (pure-ftpd).
Настройка и сопровождение сетевых систем хранения данных NetApp, Iomega(LenovoEMC)