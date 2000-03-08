rumin-ich

Сергей rumin-ich

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Знание активного оборудования Cisco

Маршрутизаторы: 28xx, основы 72xx

Коммутаторы: 37xx

Знание активного оборудования ZyXEL

Коммутаторы: 20XX, 30XX наличие ZCSE - ZyXEL Certified System Engineer

Знание современных сетевых протоколов (TCP/IP, Ethernet)

Знания локальных сетей, опыт настройки и решения проблем

Знания операционных систем семейства BSD (FreeBSD)

Знание операционных систем Linux/*nix (Debian, Ubuntu, Scientific Linux, Gentoo, Solaris)

Знание операционных систем семейства Windows (9x/2000/XP/7)

Знание серверных ОС Windows 2000/3/8

Базовые знания сетевых решений Microsoft (AD, ISA Server, Exchange)

Опыт настройки и сопровождения серверов виртуализации (VMWare, Xen)

Знания систем автоматизированного резервного копирования (Acronis, Net Veritas Backup, Veeam Backup)

Опыт настройки основных сервисов UNIX - MTA (Postfix, CommuniGate Pro), DNS (bind), web-серверов (Apache, Nginx), серверов SQL (MySQL), прокси-серверов (Squid), ftp (pure-ftpd).

Настройка и сопровождение сетевых систем хранения данных NetApp, Iomega(LenovoEMC)

MySQLLinuxNginxApacheUbuntuDebianFreeBSDUnixPostfixSQL