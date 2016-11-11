Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: rumiour

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- jQuery анимация сйтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ, Gulp.

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком