Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: rumiour
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- jQuery анимация сйтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ, Gulp.
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком