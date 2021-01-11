runoff

Антон runoff

 
33 годаРоссия/Калуга
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка SPA(ReactJS), вёрстка сайтов, лэндингов. Чистый кроссбраузерный валидный код. ReactJS, БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript

Что я делаю:

  • Разработка SPA на React JS
- Функциональные компоненты с хуками

      - Стейт в Redux

      - Поддержка приложений на классовых компонентах

      - Серверный рендеринг

  • Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
  • Верстка с макетов PSD, Sketch, Figma
  • Подключение верстки к CMS
  • Разработка скриптов Vanilla JS
Как я работаю:

  • Готов приступить к работе прямо сейчас!
  • Не нарушаю сроки
  • Даю консультации по выполненной работе и ТЗ
  • Всегда на связи
  • При необходимости делаю небольшие правки, даже если их не было в ТЗ
Мой основной стек:

  • React JS / Redux JS
  • Thunk, Saga
  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3) / SCSS / Grid / Flexbox /  БЭМ
  • JavaScript (ES6/ES7)
  • Gulp, Babel, Git
Связь:

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