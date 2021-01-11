Разработка SPA(ReactJS), вёрстка сайтов, лэндингов. Чистый кроссбраузерный валидный код. ReactJS, БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript
Что я делаю:
- Разработка SPA на React JS
- Стейт в Redux
- Поддержка приложений на классовых компонентах
- Серверный рендеринг
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстка с макетов PSD, Sketch, Figma
- Подключение верстки к CMS
- Разработка скриптов Vanilla JS
- Готов приступить к работе прямо сейчас!
- Не нарушаю сроки
- Даю консультации по выполненной работе и ТЗ
- Всегда на связи
- При необходимости делаю небольшие правки, даже если их не было в ТЗ
- React JS / Redux JS
- Thunk, Saga
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3) / SCSS / Grid / Flexbox / БЭМ
- JavaScript (ES6/ES7)
- Gulp, Babel, Git
Или просто напишите мне письмо на [email protected]
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