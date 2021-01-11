Разработка SPA(ReactJS), вёрстка сайтов, лэндингов. Чистый кроссбраузерный валидный код. ReactJS, БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript

Что я делаю:

Разработка SPA на React JS

- Функциональные компоненты с хуками

- Стейт в Redux

- Поддержка приложений на классовых компонентах

- Серверный рендеринг

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстка с макетов PSD, Sketch, Figma

Подключение верстки к CMS

Разработка скриптов Vanilla JS

Готов приступить к работе прямо сейчас!

Не нарушаю сроки

Даю консультации по выполненной работе и ТЗ

Всегда на связи

При необходимости делаю небольшие правки, даже если их не было в ТЗ

React JS / Redux JS

Thunk, Saga

HTML (HTML5)

CSS (CSS3) / SCSS / Grid / Flexbox / БЭМ

JavaScript (ES6/ES7)

Gulp, Babel, Git

Написать в telegram

Написать в WhatsApp

Написать в Skype

Или просто напишите мне письмо на [email protected]