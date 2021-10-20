Стихотворные тексты на заказ
Пишу стихотворные тексты:
- стихотворные переводы песен,
- тексты песен,
- поздравления близким.
При переводе песен делаю полную адаптацию для исполнения. Опыт более 10 лет.
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Портфолио
- Текст песни первоклассников. Для выпускников81 просмотр
- Текст песни "Святая музыка"85 просмотров
- Текст песни "Будь спокоен"82 просмотра
- Текст песни "Живу"80 просмотров
Переводы
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга