rus12eng

Елена rus12eng

 
39 летРоссия/Йошкар-Ола
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Стихотворные тексты на заказ

Пишу стихотворные тексты:

- стихотворные переводы песен,

- тексты песен,

- поздравления близким.

При переводе песен делаю полную адаптацию для исполнения. Опыт более 10 лет.

Мои страницы:

vk.com/rus12eng

youtube.com/rus12eng

Переводы
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга