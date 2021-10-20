Стихотворные тексты на заказ

Пишу стихотворные тексты:

- стихотворные переводы песен,

- тексты песен,

- поздравления близким.

При переводе песен делаю полную адаптацию для исполнения. Опыт более 10 лет.

Мои страницы:

vk.com/rus12eng

youtube.com/rus12eng