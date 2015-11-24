Юрист, технический и СЕО администатор собственного инетрент проекта.
В настоящее время работаю с СЕО-копирайтом и рерайтом на биржах контента ETXT.ru и Textbrocer (ссылка на профиль https://www.etxt.ru/rus7402.html и http://textbroker.ru/user/Legioncontent) . С результатами работы и портфолио можно ознакомиться там же. Свободно владею специальной терминологией и опытом в сферах юриспруденции, финансов и строительства. Ранее состоял в городской коллегии адвокатов города Мариуполь.Высшее юридическое образование. (Украинская национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого, 1992 год.). Имею практический опыт веб-дизайна и СЕО продвижения.
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