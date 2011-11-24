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Колунов Александр
rusboy1991
rusboy1991
32 года
Германия
/
Гамбург
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнер хорошо рисую на тему фантастика
Рисую иконки для сайтов
Кнопки
Картинки для сайтов
Татуировки (не цветные)
Умею работать в фотошопе
Photoshop
Портфолио
Все категории
Ужастик
106 просмотров
Страшный
128 просмотров
Монстрик
125 просмотров
Рука
120 просмотров
Киборг
124 просмотра
Мальчик киборг
128 просмотров
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