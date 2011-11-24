rusboy1991

Колунов Александр rusboy1991

 
32 годаГермания/Гамбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнер хорошо рисую на тему фантастика

Рисую иконки для сайтов

Кнопки

Картинки для сайтов

Татуировки (не цветные)

Умею работать в фотошопе

Photoshop
Портфолио