rusbyua

Максим rusbyua

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

skype/ telegram: donat_malchik

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Диз и верстка
Проект достаточно интересный, работы было много, но мы успешно справились. Буду рад поработать вместе снова..
Ставлю 4 за коммуникацию, из-за притерки не всегда была возможность созвониться, а вообще я остался доволен результатом работы. Да, стоимость заказа вышла не дешевая, но работа, точнее результат стоит того. Сроки выросли из-за обеих сторон, поэтому тут скорее вопрос удаленки. С Владом мы договорились работать дальше, и он будет рисовать и верстать ост. страницы. В эти деньги вы получить требуемый результат.
Ответный отзыв
aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Добавить формы бутстрапа в модальном окне
BootstrapPHP
Хорошо поставленная задача. Оплата вовремя. Рекомендую!
Спасибо за работу. Сделал без лишних вопросов.
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evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Переверстать 3 с страницы
HTML
Был очень сложный период. Набрал заказов,но по семейный обстоятельствам не смог закончить работу. Очень сожалею что подвел.
перевел ему средства. Кинул Работа не выполнена. Очень хорошо заливает чтобы развести на первый платеж
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MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$32
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by
Максим ответственный заказчик, в ходе сотрудничества вносил необходимые правки и всегда был на связи, произвёл быструю оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен работой с Антоном. Никаких психов, упреков. Спасибо!
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