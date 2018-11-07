Ставлю 4 за коммуникацию, из-за притерки не всегда была возможность созвониться, а вообще я остался доволен результатом работы. Да, стоимость заказа вышла не дешевая, но работа, точнее результат стоит того. Сроки выросли из-за обеих сторон, поэтому тут скорее вопрос удаленки. С Владом мы договорились работать дальше, и он будет рисовать и верстать ост. страницы. В эти деньги вы получить требуемый результат.