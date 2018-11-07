Доброе утро! Сможете описать текстовый прототип (небольшое ТЗ) того, как вы видите проект, чтобы зафиксировать задачу, чтобы не возникло проблем в дальнейшем? Donat Malchik, [15 марта 2020 г., 10:44:11]: В том и ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $199
Требуется новая морда для существующего MVP. Она должны конвертировать и быть совершенно другой. Скрин приложил для понятия сути заказа. Главная страница должно передавать информацию о проекте, обязательно кол ту экшен, важно отразить функционал личного ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую! Я непосредственно заказчик и мне нужен full stack разработчик уровня Middle / Senior для реализации следующего проекта: Доставка посылок из США в СНГ. naprimer123.comНичего нового, но упор на создания рабочего инструмента для ...Закрыт5 лет назад
Нужен опытный пхп программист для простых правок в простой но устаревшей cms simpla с почасовой оплатой $10/час:Не удается сохранить в админки товар с новыми ценами. При сохранении цена не меняется. В логах ошибок присутствуют множественные ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Закреативить Динамический баннер для бренда HUROM размером 90 на 100% --- На баннере должна быть указана акционная цена, фото товаров, сроки акции. HP вместо 950р - 690р ...Баннеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Модуль установлен и импортирует товары по api из сервиса zoomos . проблемы которую надо полечить: 1. характеристик импортируются в инфоблок, но из-за того что не отмечены чекбоксами не выводятся в карточке товаров ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $3500
Примерно 250 часов backend + 100 frontend Обязательно опыт работы в коммерческой структуре от 1,5 года, локация Беларусь, желательно локация Минск. Тематика: онлайн сервис автомобильно тематики. По окончанию всех работ, возможно обсуждение вопроса о ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $80
Нужно настроить по API парсер для 1с битрикс аспро next для сайта http://new.cookhouse.by/ АПИ в открытом доступе http://help.zoomos.by/export/api/doc/ https://zoomos.by/about/ https://github.com/zoomos-by/scripts/ ЗумОс это сервис, который добавляет карточки товаров, а также обновляет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
https://qwintry.com/landing/2018-kindle/ru/index.php надо переделать под магазин , чтобы можно было заказать товарное предложенние. В шапке указать номера телефона , форму заказа Цены, телефоны можно взять от сюда http://amazon-kindle.by/Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
https://itunes.apple.com/us/app/resume-cv-builder-designer-for-your-job-search/id994065264 Интересует новый клон под ключ Укажите сроки в часах и стоимость часа и конечную за весь проект. Проект актуален.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ключевые слова: автоподбор, подбор авто, автоэксперты, пробить авто, проверить vin, купить авто помощь Это сервис, каталог автоэкспертов. Сайт закрыт от индекса. Всего 25 структурных страниц. Из них 8 видов урл с каталогом, около ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Основной клон https://www.gefu.com/ Примерный дизайн с адаптивной версткой берем в расчет вот этот сайт https://www.gefu.com/ https://www.gefu.com/ - парсинг фото и видео тоже с этого же сайта Перевод и для ознакомления вот на этом сайте ...Закрыт6 лет назад
- $200
Всего 15 страниц, но глобальные правки надо будет внести в 5-7 страницы. Все остальные страницы, однотипные. Как правило правки связаны со шрифтами, попапами, селлектами. Страницы уже сверстаны и интегрированы в самописный движок. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
30 страниц бутстарп css+jsHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
добавить формы бутстрапа в модальном окне для сайта sale.hurom.by/ , со скрытыми параметрами: название товара, тип заказа (обычный и в рассрочку) + обратный звонок + запись на дегустацию . последние 2 без модального окна. с валидацией имени ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
1 ролик 5 минут 2 ролик 10 минут. Только БС, либо поэтапная оплата: аванс 10 процентов, делаете демку на минуту, вношу 40 процентов, остаток 50 по результату.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Тематика – кухонные аксессуары GEFU Установить и настроить Шаблон адаптивный, желательно в черных/ серых тонах Есть CSV и фото с товаром cookhouse.by/brands/gefu Надо сделать Пн_вт Предлгайте цену И ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Примерное ТЗ для шаблона http://russellhobbs.by/ http://opencart.pro/overview/ Карточка товара: 1. Попап после добавления товара в корзину, с доп товарами (сейчас есть небольшое оповещение) 2.Экономия (разница между старойновой ценами) 3.Покупка в один клик ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерное ТЗ для шаблона http://russellhobbs.by/ http://opencart.pro/overview/ Карточка товара:1. Попап после добавления товара в корзину, с доп товарами (сейчас есть небольшое оповещение)2.Экономия (разница между старойновой ценами) 3.Покупка в один клик 4.Увеличить блок с изображениями товара(миниатюры расположить слева от основного ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Требуется доработка для opencart 2.3 Виджет, примеры https://www.kindle-market.ru/catalog/ebook/kindle_new_paperwhite_3_2015_rus.html https://www.mediamarkt.ru/item/1338310/trust-gxt-285-advanced-klaviatura Блок справа с ценой и кнопкой купить, прибит при скроле Вот шаблон для редактирования http://russellhobbs.by/kettle/5kek1522eer?keyword=1522 Отвечать буду ...Закрыт7 лет назад