RusDTeam создание сайтов

PHP 5 лет

Фреймворки: Kohana 3.3, Laravel 4-5, Yii 2, Symfony 2.

Доп: OpenCart, Prestashop, WP, Joomla, Drupal 7+

JavaScript средний уровень

Плюшки: NodeJS, BackBoneJS, ThreeJS, D3.

HTML5 - Bootstrap, Materialize

Опыт работы Git [Bitbucket, Github]

Обо мне: В период с 2010 года понемногу стал интересоваться как устроен web и как "все это работает", начал читать книги по PHP. В 2011 - 2012гг. прошел курсы программирования, чтобы закрепить свои знания, полученные в период самообучения и превратить их в систему. На курсах изучил ООП и стал его активно применять, сначала как и все (использовал просто синтаксис, не используя всех возможностей). С 2013г. я начал активно брать заказы на фрилансе, за небольшие деньги, чтобы закрепить свои знания на практике. Сейчас я готов к работе в достаточно сильной IT компании. Готов к изучению других языков программирования, готов к продолжению активного обучения.

Качества: исполнительность, аккуратность в написании кода, комментирование кода в процессе его написания, ведение документации в стиле php-doc, написание кода с учетом дальнейшего развития компании и легкости поддержания кода другими программистами, понимание чужого кода.

Из качеств: верность интересам компании, самоорганизованность - меня не надо контролировать, дайте задачу я сам спланирую и внесу свои предложения, обучаемость - знать все невозможно (специалист который знает все и все умеет стоит другие деньги, я точно знаю свои способности и никогда их не преувеличиваю ( это не скромность - это факт ) и не ввожу Вас в заблуждение относительно того что я умею или не умею (но всегда готов обучаться).