Максим Ксенафонтов
Адрес: 97 Holly Ridge Willard, Missouri, 65781, United States
Телефон: 1 (417) 827-7399 (США)
Skype: nofacenoname4
Почта: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ:
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (МТС) (РОССИЯ) город Кумертау Республика Башкортостан, Российская Федерация
Переводчик Июнь 2009 - Август 2011
• Занимался всей работой связанной с переводами с английского языка на русский и наоборот: редактирование текстов, перевод статей, инструкций и документов в этой компании. Более того, рекламировал продукцию за рубеж, которую производила эта компания.
ОБРАЗОВАНИЕ
Willard High School, город Уиллард, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки
Выпускник, Май 2013
• Обучался в Willard High School на протяжении одного года как студент по обмену.
МОУ СОШ №1 «Гармония» с углубленным изучением английского языка, город Кумертау, республика Башкортостан, Российская Федерация
• Обучался в школе с углубленным изучением английского языка, прежде чем стал студентом по обмену в США.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
• Свободно владею двумя языками: русским и английским. Готов переводить статьи с обоих языков. Могу работать в любое удобное для вас время.
• Обладаю навыками написания статей или комментариев на определенную тематику на двух языках.