Перевожу тексты с английского на русский и обратно. Безупречное владение.

Максим Ксенафонтов

Адрес: 97 Holly Ridge Willard, Missouri, 65781, United States

Телефон: 1 (417) 827-7399 (США)

Skype: nofacenoname4

Почта: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ:

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (МТС) (РОССИЯ) город Кумертау Республика Башкортостан, Российская Федерация

Переводчик Июнь 2009 - Август 2011

• Занимался всей работой связанной с переводами с английского языка на русский и наоборот: редактирование текстов, перевод статей, инструкций и документов в этой компании. Более того, рекламировал продукцию за рубеж, которую производила эта компания.

ОБРАЗОВАНИЕ

Willard High School, город Уиллард, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки

Выпускник, Май 2013

• Обучался в Willard High School на протяжении одного года как студент по обмену.

МОУ СОШ №1 «Гармония» с углубленным изучением английского языка, город Кумертау, республика Башкортостан, Российская Федерация

• Обучался в школе с углубленным изучением английского языка, прежде чем стал студентом по обмену в США.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

• Свободно владею двумя языками: русским и английским. Готов переводить статьи с обоих языков. Могу работать в любое удобное для вас время.

• Обладаю навыками написания статей или комментариев на определенную тематику на двух языках.