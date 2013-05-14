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ЦЕЛЬ

Ищу постоянную удаленную работу. Карьерный рост.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Место проживания: Чехия, г. Плзень

Владение языками: Чешский, Английский (начальный уровень)

Дата рождения: 27.04.82

Семейный статус: Замужем, 2 детей.

Без вредных привычек.

Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, высокая работоспособность.

Имею личный автомобиль.

Навыки работы: Adobe PhotoShop, Adobe Dreamweaver, CSS.

ОПЫТ РАБОТЫ

Программист 1c Февраль 2005 по настоящее время

(с сентября 2007 нахожусь в декретном отпуске)

ООО «Чемпион-Восток», Новосибирск

• Работа с несколькими базами 1С:Комплексная 7.7. (3 отдельные фирмы + 6 филиалов)

• Написание обработок для переноса данных из программ 1с (из филиалов) в программы 1с главной фирмы

• Настройка и доработка стандартных программ 1С под нужды бухгалтера

• Создание дополнительных печатных форм документов

• Создание дополнительных бухгалтерских отчетов и обработок

• Переход с программ версии 7.5 на версию 7.7.

• Консультация бухгалтеров по работе с программой как лично, так и дистанционно (бухгалтера в филиалах)

Программист 1с Сентябрь 2004-январь 2005

ТД «Премьер», Новосибирск

• Загрузка данных из складских программ

• Написание дополнительных отчетов для финансового отдела, отдела продаж и бухгалтерии

Инженер Сентябрь 2001-март 2004

ЗАО НПФ «Топаз-Центр»

• Участие в разработке интернет-порталов.

• Верстка

ОБРАЗОВАНИЕ

СибГУТИ (Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 1999-2004

Новосибирск

• Кафедра ИВТ, инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (очная форма)

Авторизованный учебный центр фирмы 1С «Новосибирская Компьютерная Академия» 2004

Новосибирск

• Курс «Программист 1С. Администрирование и конфигурирование»

Межшкольный учебный производственный комбинат Октябрьского района 1999

Новосибирск

• Курс «Экономика, бухучет и основы менеджмента»