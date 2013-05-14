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ЦЕЛЬ
Ищу постоянную удаленную работу. Карьерный рост.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Место проживания: Чехия, г. Плзень
Владение языками: Чешский, Английский (начальный уровень)
Дата рождения: 27.04.82
Семейный статус: Замужем, 2 детей.
Без вредных привычек.
Личные качества: Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, высокая работоспособность.
Имею личный автомобиль.
Навыки работы: Adobe PhotoShop, Adobe Dreamweaver, CSS.
ОПЫТ РАБОТЫ
Программист 1c Февраль 2005 по настоящее время
(с сентября 2007 нахожусь в декретном отпуске)
ООО «Чемпион-Восток», Новосибирск
• Работа с несколькими базами 1С:Комплексная 7.7. (3 отдельные фирмы + 6 филиалов)
• Написание обработок для переноса данных из программ 1с (из филиалов) в программы 1с главной фирмы
• Настройка и доработка стандартных программ 1С под нужды бухгалтера
• Создание дополнительных печатных форм документов
• Создание дополнительных бухгалтерских отчетов и обработок
• Переход с программ версии 7.5 на версию 7.7.
• Консультация бухгалтеров по работе с программой как лично, так и дистанционно (бухгалтера в филиалах)
Программист 1с Сентябрь 2004-январь 2005
ТД «Премьер», Новосибирск
• Загрузка данных из складских программ
• Написание дополнительных отчетов для финансового отдела, отдела продаж и бухгалтерии
Инженер Сентябрь 2001-март 2004
ЗАО НПФ «Топаз-Центр»
• Участие в разработке интернет-порталов.
• Верстка
ОБРАЗОВАНИЕ
СибГУТИ (Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 1999-2004
Новосибирск
• Кафедра ИВТ, инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (очная форма)
Авторизованный учебный центр фирмы 1С «Новосибирская Компьютерная Академия» 2004
Новосибирск
• Курс «Программист 1С. Администрирование и конфигурирование»
Межшкольный учебный производственный комбинат Октябрьского района 1999
Новосибирск
• Курс «Экономика, бухучет и основы менеджмента»